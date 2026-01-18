Vatrogasna brigada Pariza: Urušio se sprat zgrade u 11. arondismanu, povređeno najmanje 20 ljudi

Peti sprat stambene zgrade u 11. arondismanu Pariza srušio se tokom protekle noći na četvrti sprat u istoj zgradi, u trenutku kada je pedesetak ljudi bilo okupljeno na zabavi u stanu čiji se pod urušio, pri čemu je njih 20 povređeno, saopštila je vatrogasna brigada u francuskoj prestonici.

Pri urušavanju sprata zgrade, koje se dogodilo kada se pod privatnog stana na petom spratu urušio tokom proslave, jedna osoba je teško povređena i imala je srčani zastoj, a 19 osoba je zadobilo lakše povrede, prenosi televizija BFM. Vatrogasci su iz ruševina izvukli sve povređene, od kojih su hitne službe 16 osoba prevezle u bolnicu. Vatrogasci su obavešteni u 00.20 sati da se peti sprat zgrade od šest spratova, na adresi Amelo broj 34, srušio na četvrti sprat.
