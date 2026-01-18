Nastava u drugom polugodištu počinje regularno. U najavi promena u organizaciji nastave

Drugo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji počeće sutra regularno, bez prelaska na onlajn ili hibridnu nastavu, najavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković u medijima, iako je u pojedinim opštinama i dalje na snazi vanredna situacija zbog vremenskih neprilika.

Stanković je naveo da su škole spremne da, ukoliko bude potrebe, brzo pređu na onlajn nastavu, ali da za tim trenutno nema razloga. Govoreći o unapređenju nastave, ministar je istakao da se razmatra mogućnost skraćenja trajanja časova sa 45 na 30 minuta, zbog smanjene koncentracije učenika pod uticajem savremenih tehnologija. Kako je rekao, u opticaju je i ideja pilot programa, jer bi takva promena zahtevala ozbiljnu reorganizaciju rada škola. U Ministarstvu se