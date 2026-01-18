Crni bilans demonstracija u Iranu: Ovo je presek stanja, cifra je zastrašujuća!

Više od 3.000 ljudi poginulo je u protestima koji su krajem decembra počeli širom Irana, saopštila je danas Nezavisna mreža za zaštitu ljudskih prava HRANA u novom bilansu.

Ta grupa, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), potvrdila je 3.090 smrti, uključujući 2.885 demonstranata i dodala da je internet i telefonski signal u zemlji donekle ponovo uspostavljen, prenosi agencija Rojters (Reuters). Vlada u Teheranu je za veliki deo nasilja na demonstracijama okrivila građane za koje tvrdi da su naoružani teroristi koji se lažno predstavljaju kao demonstranti, kao i da iza njihovog organizovanja stoje SAD i Izrael. U Teheranu