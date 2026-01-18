Izrael se protivi odboru koji je sastavila Amerika: Netanjahu naložio da se pozove Rubio

Kurir pre 5 sati  |  Beta)
Izrael se protivi odboru koji je sastavila Amerika: Netanjahu naložio da se pozove Rubio

Izraelska vlada je saopštila da se protivi sastavu "Odbora za mir" u Gazi, koji je ranije objavila Bela kuća.

Vlada Izraela je juče poručila da sastav "nije bio koordinisan sa Izraelom i da je suprotan njegovoj politici", bez detaljnog objašnjenja. U saopštenju piše i da je premijer Benjamin Netanjahu naložio Ministarstvu spoljnih poslova da kontaktira državnog sekretara Marka Rubija. Sastav komiteta koji je Bela kuća objavila u petak ne uključuje izraelskog zvaničnika, a u njemu se nalazi jedan izraelski biznismen. Ostali članovi, čija su imena su do sada objavljena,
Danas pre 11 sati
IzraelBela kućaGazaPojas Gaze

