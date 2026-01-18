Srbija - Mađarska: Vaterpolo rapsodija Delfina u najvećem klasiku! Ludnica u Areni

Kurir pre 5 minuta
Srbija - Mađarska: Vaterpolo rapsodija Delfina u najvećem klasiku! Ludnica u Areni

Od najnovijeg Hronološki Vince Vigvari smanjuje na 13:10.

Njegov drugi pogodak u meču. Ima još dosta da se igra, više od pet minuta. Nije gotovo. Mađari su poslednju četvrtinu otvorili golom kapitena Maherca - 13:9. Drugi sedmerac u meču za Srbiju. I ponovo je Dušan Mandić precizan, njegov treći gol ukupno - 13:8. Serija Srbije od četiri uzastopna gola. Miloš Ćuk postiže svoj drugi gol - 12:8. Nikola Dedović se upisao u strelce - 11:8. Dedović je osmi igrač Srbije sa golom u statistici. Srbija prvi put u meču stiže do dva
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Srbija zaključala prilaze golu, Mađari nemaju rešenje

Srbija zaključala prilaze golu, Mađari nemaju rešenje

RTS pre 5 minuta
Uživo: Srbija vodi, Mađari prete

Uživo: Srbija vodi, Mađari prete

Sputnik pre 5 minuta
Izdao svoje igrače, dozvolio Srbiji da pobedi, a sada se oglasio: Evo šta je rekao ne baš snalažljivi seletkor Nemaca!

Izdao svoje igrače, dozvolio Srbiji da pobedi, a sada se oglasio: Evo šta je rekao ne baš snalažljivi seletkor Nemaca!

Hot sport pre 25 minuta
Srbija - Mađarska, uživo: Mađari se ne predaju, "vezali" tri gola u Areni

Srbija - Mađarska, uživo: Mađari se ne predaju, "vezali" tri gola u Areni

Mondo pre 5 minuta
Spektakl u Areni: Srbija na krilima golmana juriša ka polufinalu, Mađari ne znaju šta ih je snašlo

Spektakl u Areni: Srbija na krilima golmana juriša ka polufinalu, Mađari ne znaju šta ih je snašlo

Nova pre 5 minuta
POLUVREME - Srbija je zemlja vaterpola

POLUVREME - Srbija je zemlja vaterpola

Sportske.net pre 30 minuta
UŽIVO: Srbija bez gola u četvrtoj četvrtini, Mađari se primiču

UŽIVO: Srbija bez gola u četvrtoj četvrtini, Mađari se primiču

Sport klub pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoLiga ŠampionaŠpanijaMađarska

Sport, najnovije vesti »

Dejan Stanković: Pripreme su bile izuzetno zahtevne i znatno kraće nego ranijih godina.

Dejan Stanković: Pripreme su bile izuzetno zahtevne i znatno kraće nego ranijih godina.

Danas pre 1 sat
Pobeda vaterpolista Crne Gore nad Holandijom nakon preokreta

Pobeda vaterpolista Crne Gore nad Holandijom nakon preokreta

Danas pre 2 sata
Srbija zaključala prilaze golu, Mađari nemaju rešenje

Srbija zaključala prilaze golu, Mađari nemaju rešenje

RTS pre 5 minuta
Stanković sumirao pripreme: "Nije bilo , kako Pep kaže, problema sa kilažom"

Stanković sumirao pripreme: "Nije bilo , kako Pep kaže, problema sa kilažom"

Sportske.net pre 35 minuta
Vinisijus prelomio, želi iz Real Madrida!

Vinisijus prelomio, želi iz Real Madrida!

Sportske.net pre 10 minuta