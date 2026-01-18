Srpski tim pao u Sarajevu: Košarkaši Mege poraženi od Bosne u ABA ligi

Kurir pre 2 sata
Srpski tim pao u Sarajevu: Košarkaši Mege poraženi od Bosne u ABA ligi

Košarkaši Mege poraženi su večeras na gostujućem terenu u Sarajevu od Bosne 83:94 (17:27, 18:33, 25:15, 23:19), u 15. kolu Grupe B regionalne ABA lige.

Najefikasniji kod Mege bili su Asim Đulović sa 18, Bogoljub Marković sa 16, uz 11 skokova, i Savo Drezgić sa 15 poena. Bosnu je do pobede predvodio Alfonso Plamer Tores sa 24 poena. Mega je na osmom mestu u grupi sa četiri pobede i devet poraza, a Bosna je peta sa sedam pobeda i šest poraza. U narednom kolu, Mega će u Ljubljani gostovati Iliriji, dok će Bosna u Podgorici igrati protiv Budućnosti.
