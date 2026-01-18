Uživo Evropa sprema oštar odgovor! Danci otkrivaju tajne namere Amerike, procurila priča o Trampovoj zlatnoj kupoli na Grenlandu? (foto/video)

Kurir pre 26 minuta
Uživo Evropa sprema oštar odgovor! Danci otkrivaju tajne namere Amerike, procurila priča o Trampovoj zlatnoj kupoli na…

Od najnovijeg Hronološki Predsednik SAD Donald Tramp i zvaničnici njegove administracije istakli su Grenland kao ključnu lokaciju za uspostavu novog antiraketnog štita pod nazivom "Zlatna kupola".

Sistem je zamišljen kao odbrana Sjedinjenih Američkih Država od naprednih vojnih pretnji. Ideja o novom odbrambenom sistemu prvi put je predstavljena izvršnom uredbom prošle godine, u kojoj se poziva na stvaranje "Gvozdene kupole za Ameriku" radi zaštite od potencijalno "katastrofalnih" pretnji koje su postale "intenzivnije i složenije". Ministar rata Pit Hegset izjavio je 20. maja kako će se sistem sastojati od više slojeva "preko kopna, mora i svemira,
Dmitrijev: Ursula fon der Lajen i Kaja Kalas žive u svetu ere Džozefa Bajdena

NIN pre 16 minuta
Kako Evropska Unija planira da odgovri Trampu na pretnje carinama zbog Grenlanda

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Kako Evropska unija planira da odgovori Trampu na pretnje carinama zbog Grenlanda

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Nemački VDMA pozvao EU da koristi „instrument protiv prinude” zbog najave sankcija

Politika pre 16 minuta
Nemačko udruženje mašinske industrije: EU da razmotri "instrument protiv prinude" zbog najave Trampovih sankcija

Insajder pre 40 minuta
Svet ušao u zonu apsurda: Medvedev nabrojao nemoguće stvari koje se danas ostvaruju

Sputnik pre 51 minuta
Dmitrijev posavetovao Kaju Kalas

Vesti online pre 1 sat
