Majka Teodore Delić prijavila Bebicu policiji: "Čupa je i maltretira, sva je u modricama"

Mondo pre 25 minuta  |  Dragana Tomašević
Emotivna veza Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice u " Eliti 9" ponovo je na klimavim nogama.

Do nove žestoke svađe došlo je tokom emisije "Pitanja novinara", a sada se oglasila njena majka i otkrila da je Bebicu prijavila policiji. Posle suočavanja pred sedmom silom, usledila je nova runda žestokih svađa Teodore i Bebice, a njenoj majki Slavici Delić teško je da gleda svoju naslednicu tokom emotivnih lomova. Kako je ispričala, podnela je prijavu protiv zeta. "Prijavila sam ga. Ne mogu da podnesem da je maltretira, da je čupa, štipa... Sva je u masnicama.
Blic pre 8 sati
