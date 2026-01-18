Povredila rebro dok je snimala 18+ scenu s 3 muškarca: Zvezda "Igre prestola" doživela peh na snimanju

Glumica Emilija Klark u novoj seriji "Ponies" glumi uz Hejli Lu Ričardson, a serija je premijerno prikazana 15. januara.

Klark i Ričardson u ovom trileru tumače dve američke sekretarice koje rade u američkoj ambasadi u Moskvi tokom 1970-ih. Nakon što im muževi, agenti CIA, poginu u misterioznoj avionskoj nesreći, kreću u potragu za odgovorima i, prema sinopsisu, nailaze na zaveru iz doba Hladnog rata. Pogledajte trejler: U jednom delu serije, lik Emilije Klark završi u sceni se*sa sa trojicom muškaraca, a glumica tvrdi da je snimanje trajalo satima. Prisećajući se dešavanja na setu,