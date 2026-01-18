Pronašli olupinu nestalog aviona: Do sada izvučeno samo jedno telo (video)

Indonežanske vlasti saopštile su u nedelju da su pronašle ostatke aviona za nadzor ribarstva koji je nestao u provinciji Južni Sulavesi, na maglom obavijenoj planinskoj padini, i da su pronašle telo jedne od deset osoba koje su bile u avionu.

Turbopropelerski avion ATR 42-500 u vlasništvu vazduhoplovne grupe Indonezija Er Transport izgubio je kontakt sa kontrolom leta u subotu popodne u blizini regiona Maros na Južnom Sulavesiju. Avion, koji je iznajmilo indonežansko Ministarstvo pomorstva i ribarstva za sprovođenje vazdušnog nadzora ribarstva, prevozio je sedam članova posade i tri putnika. Putnici su bili zaposleni u ministarstvu. Vlasti su prvobitno saopštile da je u avionu bilo osam članova posade,