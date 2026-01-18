ANEM: Novinara Marka Dragoslavića pratio nepoznati muškarac i pretio mu „ima da te utepam“

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) saopštila je da je ozbiljno zabrinuta zbog ugrožavanja fizičke bezbednosti slobodnog novinara Marka Dragoslavića i pozvala nadležne organe da hitno reaguju u poslednjem slučaju praćenja novinara od strane nepoznatog muškarca.

Dragoslavića je u subotu uveče 17. januara, dok se kretao peške na Zvezdari, sustigao nepoznati muškarac i počeo da mu dobacuje pogrdne reči i psovke, prateći ga. Nepoznati muškarac mu je rekao: „Do kuću te pratim“. Na više upozorenja da se pomeri i prestane da ga prati lice nije reagovalo. U jednom trenutku uputio je Dragoslaviću pretnju smrću: „Ti nisi svestan, ima da te utepam!“ Do kuće te pratim, nisi svestan, ima te utepam! Ovo je lice koje mi je prišlo dok