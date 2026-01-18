AP: Pentagon naredio da 1.500 vojnika budu u pripravnosti zbog mogućeg slanja u Minesotu

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
AP: Pentagon naredio da 1.500 vojnika budu u pripravnosti zbog mogućeg slanja u Minesotu
Ministarstvo odbrane SAD naredilo je da oko 1500 vojnika da budu u pripravnosti zbog mogućnosti da budu poslati u Minesotu, gde federalne agencije SAD trenutno sprovode velike operacije hapšenja ilegalnih migranata.Jedan zvaničnik koje je za AP govorio pod uslovom anonimnosti rekao je da su dva pešadijska bataljona spremna da prime naređenja o premeštanju u Minesotu. U Mineapolisu su već danima velike demonstracije koje su počele kada je jedan agent federalne
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Pentagon naredio da 1.500 vojnika budu u pripravnosti zbog mogućeg slanja u Minesotu

Pentagon naredio da 1.500 vojnika budu u pripravnosti zbog mogućeg slanja u Minesotu

Vesti online pre 1 sat
Tramp preti aktiviranjem Zakona o pobuni: Oko 1.500 američkih vojnika spremno za moguću intervenciju u Mineapolisu

Tramp preti aktiviranjem Zakona o pobuni: Oko 1.500 američkih vojnika spremno za moguću intervenciju u Mineapolisu

Euronews pre 1 sat
AP: Pentagon naredio da 1500 vojnika budu u pripravnosti zbog mogućeg slanja u Minesotu

AP: Pentagon naredio da 1500 vojnika budu u pripravnosti zbog mogućeg slanja u Minesotu

Nedeljnik pre 2 sata
Pentagon naredio da 1500 vojnika budu u pripravnosti zbog mogućeg slanja u Minesotu

Pentagon naredio da 1500 vojnika budu u pripravnosti zbog mogućeg slanja u Minesotu

Serbian News Media pre 3 sata
Minesota pod tenzijom: Pentagon spreman da pošalje vojsku na ulice

Minesota pod tenzijom: Pentagon spreman da pošalje vojsku na ulice

Politika pre 3 sata
Potpuno opsadno stanje u Mineapolisu: 1.500 vojnika spremno da interveniše

Potpuno opsadno stanje u Mineapolisu: 1.500 vojnika spremno da interveniše

Telegraf pre 3 sata
Tramp preti svojoj zemlji?; 1.500 vojnika spremno za akciju

Tramp preti svojoj zemlji?; 1.500 vojnika spremno za akciju

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Nada bez optimizma

Nada bez optimizma

Radar pre 35 minuta
Razgovori o okončanju rata u Ukrajini nastavljaju se u Davosu. Oglasio se Umerov posle dva dana pregovora na Floridi sa…

Razgovori o okončanju rata u Ukrajini nastavljaju se u Davosu. Oglasio se Umerov posle dva dana pregovora na Floridi sa Trampovim timom.

Blic pre 15 minuta
(Video) Broj žrtava porastao na 21! Stravična železnička nesreća zavila Španiju u crno: Voz iskočio iz šina i udario u drugi…

(Video) Broj žrtava porastao na 21! Stravična železnička nesreća zavila Španiju u crno: Voz iskočio iz šina i udario u drugi

Blic pre 20 minuta
Od bajke do razočarenja: Amerikanci podeljeni povodom rezultata prve godine Trampovog drugog mandata, evo šta najviše brine…

Od bajke do razočarenja: Amerikanci podeljeni povodom rezultata prve godine Trampovog drugog mandata, evo šta najviše brine građane

Blic pre 15 minuta
Fon der Lajenova: Evropa stoji čvrsto uz suverenitet Danske i Grenlanda

Fon der Lajenova: Evropa stoji čvrsto uz suverenitet Danske i Grenlanda

Politika pre 25 minuta