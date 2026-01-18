AP: Pentagon naredio da 1.500 vojnika budu u pripravnosti zbog mogućeg slanja u Minesotu

Ministarstvo odbrane SAD naredilo je da oko 1500 vojnika da budu u pripravnosti zbog mogućnosti da budu poslati u Minesotu, gde federalne agencije SAD trenutno sprovode velike operacije hapšenja ilegalnih migranata.Jedan zvaničnik koje je za AP govorio pod uslovom anonimnosti rekao je da su dva pešadijska bataljona spremna da prime naređenja o premeštanju u Minesotu. U Mineapolisu su već danima velike demonstracije koje su počele kada je jedan agent federalne