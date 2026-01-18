Francuski general: NATO se neće boriti sa SAD, ako zauzmu Grenland

Članice NATO saveza neće se pozivati na član 5. u slučaju da Sjedinjene Američke Države odluče da vojnom akcijom zauzmu Grenland, izjavio je danas bivši načelnik Generalštaba Vojske Francuske general Pjer de Vilije listu „Žurnal du dimanš". „Bezbednosni kišobran koji je do sada postojao zahvaljujući članu 5 raspada se zbog najava američkog predsednika Donalda Trampa, ali budimo jasni - nećemo se pozivati na taj član da bismo se borili protiv Sjedinjenih Država,