Spasioci u Indoneziji pronašli telo jednog putnika i delove srušenog aviona koji je juče nestao sa radara

Indonežanske vlasti saopštile su da su spasilački timovi pronašli telo jedne od 10 osoba koje su se nalazile u avionu koji je u subotu nestao u provinciji Južni Sulavesi.

Prethodno je saopšteno da su pronađeni ostaci aviona. Avion ATR 42-500, u vlasništvu kompanije Indonezija er transport, izgubio je kontakt sa kontrolom letenja u subotu oko 13.30 po lokalnom vremenu, u oblasti Maros u Južnom Sulavesiju. U avionu, koji je unajmilo indonežansko Ministarstvo pomorskih poslova i ribarstva radi sprovođenja vazdušnog nadzora ribarstva, nalazilo se sedam članova posade i tri putnika, preneo je Rojters. Putnici su bili zaposleni u