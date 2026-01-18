Spasioci u Indoneziji pronašli telo jednog putnika i delove srušenog aviona koji je juče nestao sa radara

N1 Info pre 26 minuta  |  Beta/AP
Spasioci u Indoneziji pronašli telo jednog putnika i delove srušenog aviona koji je juče nestao sa radara

Indonežanske vlasti saopštile su da su spasilački timovi pronašli telo jedne od 10 osoba koje su se nalazile u avionu koji je u subotu nestao u provinciji Južni Sulavesi.

Prethodno je saopšteno da su pronađeni ostaci aviona. Avion ATR 42-500, u vlasništvu kompanije Indonezija er transport, izgubio je kontakt sa kontrolom letenja u subotu oko 13.30 po lokalnom vremenu, u oblasti Maros u Južnom Sulavesiju. U avionu, koji je unajmilo indonežansko Ministarstvo pomorskih poslova i ribarstva radi sprovođenja vazdušnog nadzora ribarstva, nalazilo se sedam članova posade i tri putnika, preneo je Rojters. Putnici su bili zaposleni u
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Indonežanske vlasti: Pronađena olupina aviona i jedno telo putnice, spasilačke službe na terenu

Indonežanske vlasti: Pronađena olupina aviona i jedno telo putnice, spasilačke službe na terenu

Insajder pre 51 minuta
Pronađeno telo jedne žrtve pada aviona u Indoneziji, sudbina ostalih i dalje nepoznata

Pronađeno telo jedne žrtve pada aviona u Indoneziji, sudbina ostalih i dalje nepoznata

NIN pre 51 minuta
Pronađena olupina nestalog aviona u Indoneziji, nađeno jedno telo

Pronađena olupina nestalog aviona u Indoneziji, nađeno jedno telo

Danas pre 41 minuta
Pronašli olupinu nestalog aviona: Do sada izvučeno samo jedno telo (video)

Pronašli olupinu nestalog aviona: Do sada izvučeno samo jedno telo (video)

Mondo pre 1 sat
Pronađena olupina aviona koji je nestao u Indoneziji - traga se za devet osoba

Pronađena olupina aviona koji je nestao u Indoneziji - traga se za devet osoba

RTS pre 51 minuta
Pronađeno telo jedne žrtve pada aviona u Indoneziji

Pronađeno telo jedne žrtve pada aviona u Indoneziji

RTV pre 1 sat
Indonezija: Pronađena olupina aviona na planini, traga se za preživelima

Indonezija: Pronađena olupina aviona na planini, traga se za preživelima

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersIndonezija

Svet, najnovije vesti »

Raketa i letelica za Artemis II stigle na lansirnu rampu

Raketa i letelica za Artemis II stigle na lansirnu rampu

Kosmički glasnik pre 21 minuta
Diplomata Slobodan Šoja: Kanada je spoznala Kinu tokom posete premijera Karnija

Diplomata Slobodan Šoja: Kanada je spoznala Kinu tokom posete premijera Karnija

Beta pre 21 minuta
Spasioci u Indoneziji pronašli telo jednog putnika i delove srušenog aviona koji je juče nestao sa radara

Spasioci u Indoneziji pronašli telo jednog putnika i delove srušenog aviona koji je juče nestao sa radara

N1 Info pre 26 minuta
Vojska izlazi na ulice Amerike?! Ovo nije viđeno duže od 30 godina: Tramp zapretio aktiviranjem posebnog zakona, nemiri zbog…

Vojska izlazi na ulice Amerike?! Ovo nije viđeno duže od 30 godina: Tramp zapretio aktiviranjem posebnog zakona, nemiri zbog ICE se šire Mineapolisom

Blic pre 1 minut
(Photo) ovo je ubijeni predsednik opštine: Najbolji prijatelj mu prvo oteo ženu, a sad ga izrešetao u kolima i rekao policiji…

(Photo) ovo je ubijeni predsednik opštine: Najbolji prijatelj mu prvo oteo ženu, a sad ga izrešetao u kolima i rekao policiji: "dođite po mene, ubio sam ga"

Blic pre 21 minuta