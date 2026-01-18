Brnabić: Pregovori oko NIS-a se privode kraju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se pregovori oko Naftne industrije Srbije (NIS) privode kraju, ali, navela je, ne bi da pametuje, jer svaka reč može da nešto oteža ili pokvari. „Tako da samo želim da kažem da se to privodi kraju, nije lako, ali se, pre svega predsednik Aleksandar Vučić sa svojim timom bori za Srbiju“, rekla je Brnabić za TV Prva. Brnabić: Nećemo otimati NIS, poštujemo tuđu imovinu Brnabić je navela da „blokaderi iz