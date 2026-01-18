SAD traže milijardu dolara za produženo članstvo u Odboru za mir za Gazu

Nedeljnik pre 4 sati
SAD traže milijardu dolara za produženo članstvo u Odboru za mir za Gazu

Svaka država koja u Odboru za mir, međunarodnom telu koje treba da nadgleda primirje u Gazi, želi da bude članica duže od tri godine, moraće da uplati milijardu dolara u gotovini.

To piše u nacrtu o člantvu koji je američka administracija poslala čelnicima oko 60 zemalja, a u koji je Rojters imao uvid. Prema nacrtu, svaka država članica ima mandat od najviše tri godine od stupanja povelje na snagu, uz mogućnost produženja od strane predsedavajućeg. „Trogodišnji mandat članstva se ne primenjuje na države članice koje tokom prve godine od stupanja povelje na snagu uplate više od milijardu dolara u fond Odbora za mir“, navodi se u dokumentu.
Ključne reči

RojtersDolarGaza

