EU razmatra uzvratne carine prema SAD u visini od 93 milijarde evra zbog Grenlanda

Države članice Evropske unije razmatraju mogućnost uvođenja carina Sjedinjenim Američkim Državama u vrednosti od 93 milijarde evra kao odgovor na pretnje američkog predsednika Donalda Trampa prema NATO saveznicima koji se protive njegovom planu da preuzme Grenland, piše Fajnenšel Tajms (FT).

Prema izvorima FT, druga opcija uključuje ograničavanje američkih kompanija na tržištu EU. Kako se navodi u izveštaju, mere odmazde se pripremaju kako bi evropski lideri imali pregovaračku snagu na ključnim sastancima sa Trampom tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu ove nedelje. Planirane mere uključuju ranije pripremljenu listu carina, koja je bila obustavljena do 6. februara radi sprečavanja eskalacije, kao i EU instrument protiv prinude koji bi mogao da