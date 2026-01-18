MUP: U okolini Sombora pronađeno 7,8 tona mesa bez dokumentacije, uhapšena jedna osoba

NIN pre 59 minuta  |  Beta
Policija je u okolini Somboru pronašla oko 7,8 tona mesa i mesnih proizvoda bez dokumentacije i dokaza o poreklu, a tom prilikom je uhapšena jedna osoba, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašanjih poslova (MUP).

U saopštenju piše da je N. P. (22), odgovorno lice privrednog društva "Mesokomerc" iz okoline Sombora, osumnjičen da je izvršio krivična dela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i nedozvoljena trgovina. U stanu i drugi prostorijama koje je osumnjičeni koristio, zatečen je neregistrovan objekat za preradu mesa i proizvodnju mesnih prerađevina, navodi se u saopštenju MUP-a. Tu je je pronađeno oko 7,8 tona mesa i mesnih proizvoda bez potrebne
