Španci ne odustaju od potere za Srbijom, Francuska nije imala snage za senzaciju

Nova pre 1 sat  |  Autor: Strahinja Nikolić
Vaterpolo reprezentacija Španije savladala je Francusku sa 14:8 u utamici 2. kola E grupe druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu i tako nastavila poteru za reprezentacijom Srbije.

Francuzi su nakon poraza od Srbije ostali bez šanse da se plasiraju u polufinale takmičenja, ali je uprkos toga ova selekcija pružila ozbiljan otpor aktuelnom prvaku Evrope i sveta. Ipak, Špancima je odličan početak i vođstvo od 4:1 dalo mogućnost da bez previše problema tu prednost sačuvaju, te su na kraju i došli do pobede kojom su ostali u trci sa reprezentacijama Srbije i Mađarske za jedno od prva dva mesta. Španci su se ovom pobedom popeli na prvo mesto sa
