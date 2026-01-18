Teška nesreća u Španiji: Dva brza voza iskočila iz šina, poginulo pet osoba

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Teška nesreća u Španiji: Dva brza voza iskočila iz šina, poginulo pet osoba

Dva brza putnička voza iskocila su iz šina u južnoj Španiji u nedelju uveče u blizini Adamuza, kod Kordobe, saopštili su policijski izvori za špansku državnu televiziju RTVE.

Tom prilikom je pet osoba izgubilo život, a veći broj putnika je povređen, uključujući i one koji su ostali zarobljeni u vagonima pre nego što su ih spasilačke ekipe evakuisale. Incident se dogodio kada je voz Iryo 6189, koji je kretao iz Malage za Madrid, iskocio iz šina i prešao na susednu prugu. Na toj drugoj pruzi se kretala druga linija putničkog voza iz Madrida prema Uelvi, koja je zbog toga takođe iskocila iz šina, prenosi Rojters. Todos los vídeos e
Ključne reči

MadridRojtersŠpanija

