Teška nesreća u Španiji: Dva brza voza iskočila iz šina, poginulo pet osoba

Dva brza putnička voza iskocila su iz šina u južnoj Španiji u nedelju uveče u blizini Adamuza, kod Kordobe, saopštili su policijski izvori za špansku državnu televiziju RTVE.

Tom prilikom je pet osoba izgubilo život, a veći broj putnika je povređen, uključujući i one koji su ostali zarobljeni u vagonima pre nego što su ih spasilačke ekipe evakuisale. Incident se dogodio kada je voz Iryo 6189, koji je kretao iz Malage za Madrid, iskocio iz šina i prešao na susednu prugu. Na toj drugoj pruzi se kretala druga linija putničkog voza iz Madrida prema Uelvi, koja je zbog toga takođe iskocila iz šina, prenosi Rojters.