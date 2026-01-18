Broj poginulih u lavinama u Austriji porastao na osam

Broj poginulih u lavinama u Austriji porastao na osam

Petoro skijaša stradalo kod Salcburga, troje u Štajerskoj

Broj poginulih u lavinama u Austriji porastao je na osam, saopštili su danas austrijski gorski spasilački timovi, navodeći da je petoro skijaša izgubilo život kod Salcburga, dok je troje skijaša ostalo zatrapano u lavini u Štajerskoj. U oblasti Pustervald u okrugu Murtal u Štajerskoj kasno popodne lavina je zatrpala sedmoro skijaša iz Češke, od kojih je troje smrtno stradalo, prenosi "Kronen cajtung". Oko 150 spasilaca pokušalo je da izvuče tela troje skijaša koje
