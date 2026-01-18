Nemački VDMA pozvao EU da koristi „instrument protiv prinude” zbog najave sankcija

Politika pre 1 sat
Nemački VDMA pozvao EU da koristi „instrument protiv prinude” zbog najave sankcija

Instrument omogućava EU da uzvrati trećim zemljama koje vrše ekonomski pritisak na članice EU, da bi promenile svoju politiku

BERLIN - Nemačko Udruženje mašinske industrije (VDMA) pozvalo je danas Evropsku komisiju da razmotri korišćenje svog „instrumenta protiv prinude”, protiv najave američkog predsednika Donalda Trampa da uvede dodatne carine evropskim zemljama, zbog spora oko Grenlanda. Instrument omogućava Evropskoj uniji da uzvrati trećim zemljama koje vrše ekonomski pritisak na članice EU, da bi promenile svoju politiku, prenosi Rojters. „Ako EU ovde popusti, to ćce samo podstaći
