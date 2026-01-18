Rubio najavljuje saradnju sa koordinacionim komitetom za Gazu

Američki državni sekretar ističe ulogu Alija Šata u izgradnji bolje budućnosti za region

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da se raduje saradnji sa Nacionalnim koordinacionim komitetom za Gazu i njegovim šefom, Alijem Šatom. Bela kuća je ranije objavila da će Šaat, koji je ranije bio zamenik ministra zadužen za industrijske zone u palestinskoj vladi, predvoditi koordinacioni odbor. „Radujem se saradnji sa dr Alijem Šatom i Nacionalnim komitetom za upravljanje Gazom kako bismo izgradili bolju budućnost za narod Gaze i celog regiona“,