Rubio najavljuje saradnju sa koordinacionim komitetom za Gazu

Politika pre 30 minuta
Rubio najavljuje saradnju sa koordinacionim komitetom za Gazu

Američki državni sekretar ističe ulogu Alija Šata u izgradnji bolje budućnosti za region

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da se raduje saradnji sa Nacionalnim koordinacionim komitetom za Gazu i njegovim šefom, Alijem Šatom. Bela kuća je ranije objavila da će Šaat, koji je ranije bio zamenik ministra zadužen za industrijske zone u palestinskoj vladi, predvoditi koordinacioni odbor. „Radujem se saradnji sa dr Alijem Šatom i Nacionalnim komitetom za upravljanje Gazom kako bismo izgradili bolju budućnost za narod Gaze i celog regiona“,
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Izrael se protivi odboru koji je sastavila Amerika: Netanjahu naložio da se pozove Rubio

Izrael se protivi odboru koji je sastavila Amerika: Netanjahu naložio da se pozove Rubio

Kurir pre 50 minuta
Tramp: Sve što je potpisano autopenom je nezakonito i nema pravnu snagu ni dejstvo

Tramp: Sve što je potpisano autopenom je nezakonito i nema pravnu snagu ni dejstvo

Politika pre 1 sat
Tramp želi da poništi sve Bajdenove odluke. Lider SAD tvrdi da sve što je potpisano autopenom nezakonito, ali Ministarstvo…

Tramp želi da poništi sve Bajdenove odluke. Lider SAD tvrdi da sve što je potpisano autopenom nezakonito, ali Ministarstvo pravde pokazuje suprotno.

Blic pre 2 sata
Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Danas pre 6 sati
Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Nedeljnik pre 1 dan
Tramp poništava Bajdenove odluke: Sve što je potpisano autopenom je nezakonito

Tramp poništava Bajdenove odluke: Sve što je potpisano autopenom je nezakonito

Telegraf pre 1 dan
Sve što je potpisano autopen uređajem je nezakonito, poručio Tramp

Sve što je potpisano autopen uređajem je nezakonito, poručio Tramp

Insajder pre 2 sata

Ključne reči

Bela kućaGaza

Svet, najnovije vesti »

Bardela osudio Trampove carine i pozvao EU na suspenziju sporazuma

Bardela osudio Trampove carine i pozvao EU na suspenziju sporazuma

Politika pre 45 minuta
Rubio najavljuje saradnju sa koordinacionim komitetom za Gazu

Rubio najavljuje saradnju sa koordinacionim komitetom za Gazu

Politika pre 30 minuta
Zašto Putin ćuti o Venecueli

Zašto Putin ćuti o Venecueli

Radar pre 1 sat
Tragedija u Austriji: Broj žrtava u lavinama porastao na osam: Jedna žena zatrpana na visini od 2.200 metara

Tragedija u Austriji: Broj žrtava u lavinama porastao na osam: Jedna žena zatrpana na visini od 2.200 metara

Blic pre 1 sat
Šta se događa u Ukrajini? Objavljene su nove karte: Sprema se juriš na utvrde Donbasa

Šta se događa u Ukrajini? Objavljene su nove karte: Sprema se juriš na utvrde Donbasa

Blic pre 1 sat