Najveći zvezdasti safir na svetu vredan više od 300 miliona dolara izložen na Šri Lanki

Vlasnici ljubičastog zvezdastog safira od 3.563 karata, najvećeg te vrste na svetu, pokazali su taj dragi kamen u glavnom gradu Šri Lanke.

Oni žele da prodaju safir, čija se vrednost procenjuje na najmanje 300 miliona dolara. Okrugli dragulj pod nazivom "Zvezda Čiste Zemlje" najveći je dokumentovani prirodni ljubičasti zvezdasti safir na svetu, rekao je gemolog Ašan Amarasinge i dodao da dragulj "pokazuje dobro definisan asterizam", sa šest zraka. Vlasnici dragulja, koji je poliran, žele da ostanu anonimni iz bezbednosnih razloga. Jedan od vlasnika je rekao da je dragulj 2023. pronađen u nalazištu