Najveći zvezdasti safir na svetu vredan više od 300 miliona dolara izložen na Šri Lanki

Radio 021 pre 10 minuta  |  Beta
Najveći zvezdasti safir na svetu vredan više od 300 miliona dolara izložen na Šri Lanki

Vlasnici ljubičastog zvezdastog safira od 3.563 karata, najvećeg te vrste na svetu, pokazali su taj dragi kamen u glavnom gradu Šri Lanke.

Oni žele da prodaju safir, čija se vrednost procenjuje na najmanje 300 miliona dolara. Okrugli dragulj pod nazivom "Zvezda Čiste Zemlje" najveći je dokumentovani prirodni ljubičasti zvezdasti safir na svetu, rekao je gemolog Ašan Amarasinge i dodao da dragulj "pokazuje dobro definisan asterizam", sa šest zraka. Vlasnici dragulja, koji je poliran, žele da ostanu anonimni iz bezbednosnih razloga. Jedan od vlasnika je rekao da je dragulj 2023. pronađen u nalazištu
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na Šri Lanki izložen najveći zvezdasti safir na svetu, vredan više od 300 miliona dolara

Na Šri Lanki izložen najveći zvezdasti safir na svetu, vredan više od 300 miliona dolara

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dolar

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar: Ujutro mraz, tokom dana do pet stepeni

Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar: Ujutro mraz, tokom dana do pet stepeni

Glas Šumadije pre 40 minuta
Krstovdan: Običaji i verovanja koja se vezuju za praznik koji prethodi Bogojavljanju

Krstovdan: Običaji i verovanja koja se vezuju za praznik koji prethodi Bogojavljanju

N1 Info pre 20 minuta
Kraj raspusta! Neki od sutra u klupama, neki na onlajn nastavi: Na stolu 4 novine u novom polugodištu, a evo kada je sledeći…

Kraj raspusta! Neki od sutra u klupama, neki na onlajn nastavi: Na stolu 4 novine u novom polugodištu, a evo kada je sledeći raspust

Blic pre 50 minuta
Danas vrlo hladno, subjektivni osećaj hladnoće pogoršava i vetar!

Danas vrlo hladno, subjektivni osećaj hladnoće pogoršava i vetar!

Šabačke novosti pre 10 minuta
Jedna baka, tri kesice čipsa i lekcija o ljudskosti: Srbina u prodavnici hteli da oderu, a onda je usledio obrt

Jedna baka, tri kesice čipsa i lekcija o ljudskosti: Srbina u prodavnici hteli da oderu, a onda je usledio obrt

Blic pre 50 minuta