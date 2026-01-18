Jovanović (Novi DSS): Naivno je išta očekivati od evroparlamentaraca

Radio sto plus pre 1 sat
Po njegovom mišljenju, unutrašnji politički problemi treba da se rešavaju unutar Srbije i bez učešća stranaca, bez obzira odakle oni dolazili. “Atmosfera u kojoj deo javnosti evroparlamentarce dočekuje kao oslobodioce, za Novi DSS je ponižavajuća i potpuno neprihvatljiva.

Očekivanja da će oni rešiti srpsku političku krizu predstavljaju ruganje našoj istoriji i nacionalnoj svesti predstavljajući slobodarski narod kao narod kome je potreban tutor”, naglasio je Jovanović u pisanoj izjavi. Kako je dodao, “pored toga što su štetna, takva očekivanja su i vrlo naivna jer se Evropska unija pokazuje kao nesposobna da zaštiti sopstvene članice, pa je vrlo nepromišljeno očekivati da će unapređivati demokratiju u drugim državama, osim ako to
