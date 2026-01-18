Pobede Paolini, Svitoline i Sakari na Australijan openu
Sedma tenserka sveta pobedila je posle 69 minuta. Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja nije napravila nijedan brejk. Paolini će u drugom kolu igrati protiv bolje iz meča Poljakinje Magdalene Frenh i Veronike Erjavec iz Slovenije. U drugom kolu je i Elina Svitolina iz Ukrajine, pobedom protiv Španjolke Kristine Bukše 6:4, 6:1. Njena protivnica biće pobednica meča Britanke Frančeske Džons i Linde Klimovicove iz Poljske. Čehinja Marketa Vondroušova