Da li se iza Trampovog "Odbora za mir" krije zamena za Ujedinjene nacije

Predsednik SAD Donald Tramp biće doživotno na čelu "Odbora za mir" za Pojas Gaze i imaće konačnu reč u odlukama koje će se formalno donositi većinom glasova članica. Iako je u novembru Savet bezbednosti UN-a Odboru odobrio mandat samo do 2027., nacrt statuta tog tela predviđa državama članstvo od najmanje tri godine.

Prema nacrtu statuta u koji je Rojters imao uvid, "Odbor za mir" bi se prvo bavio posledicama sukoba u Gazi, uz plan da se kasnije proširi na druge konflikte. Članstvo u odboru, kako se navodi, traje tri godine od stupanja statuta na snagu i može biti produženo odlukom američkog predsednika, a ograničenje na tri godine ne važi za države koje u prvoj godini uplate više od milijardu dolara. Bela kuća je saopštila da se time "nudi stalno članstvo partnerskim zemljama