Pronađena olupina aviona koji je nestao u Indoneziji, traga se za 11 osoba

Indonežanske vlasti saopštile su da su pronašle olupinu aviona koji je u subotu nestao u provinciji Južni Sulavesi blizu planine prekrivene maglom. U avionu, koji je iznajmilo indonežansko Ministarstvo za pomorske poslove i ribarstvo, bilo je osam članova posade i tri putnika.

Lokalni spasioci su rano jutros pronašli olupinu aviona na različitim lokacijama oko planine Bulusaraung u regionu Maros, rekao je zvaničnik spasilačke agencije Južnog Sulavesija, Andi Sultan, prenosi Rojters. I dalje se traga za 11 ljudi koji su bili u letelici. Andi Sultan je kazao da su ostatke letelice videli iz helikoptera koji su tragali za nestalim avionom, kao i da su spasioci raspoređeni oko mesta gde su pronađene olupine. Dodao je da Nacionalni komitet za