Pronađena olupina aviona koji je nestao u Indoneziji, traga se za 11 osoba

RTS pre 2 sata
Indonežanske vlasti saopštile su da su pronašle olupinu aviona koji je u subotu nestao u provinciji Južni Sulavesi blizu planine prekrivene maglom. U avionu, koji je iznajmilo indonežansko Ministarstvo za pomorske poslove i ribarstvo, bilo je osam članova posade i tri putnika.

Lokalni spasioci su rano jutros pronašli olupinu aviona na različitim lokacijama oko planine Bulusaraung u regionu Maros, rekao je zvaničnik spasilačke agencije Južnog Sulavesija, Andi Sultan, prenosi Rojters. I dalje se traga za 11 ljudi koji su bili u letelici. Andi Sultan je kazao da su ostatke letelice videli iz helikoptera koji su tragali za nestalim avionom, kao i da su spasioci raspoređeni oko mesta gde su pronađene olupine. Dodao je da Nacionalni komitet za
N1 Info pre 13 minuta
Insajder pre 57 minuta
RTV pre 53 minuta
Radio 021 pre 38 minuta
Newsmax Balkans pre 33 minuta
Danas pre 9 sati
