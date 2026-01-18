Tramp je u borbi za Grenland posegnuo za omiljenim oružjem – carinama, ali šta mu je zapravo cilj

Pokušaj podele Evrope i težnja da se uguši protivljenje evropskih zemalja planu za Grenland – tako bi ukratko mogla da se između redova pročita Trampova odluka o uvođenju carina za osam evropskih država. Ipak, ni Evropa neće sedeti skrštenih ruku.

Koristeći jedno od svojih omiljenih oružja za pobedu u raspravi, američki predsednik Donald Tramp posegnuo je za carinama. Ovoga puta najavio je uvođenje carina od 10 odsto za osam evropskih zemalja koje se protive njegovom planu za Grenland – za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Nemačku, Veliku Britaniju, Holandiju i Finsku. Objavio je da će se carine primenjivati od 1. februara, ali i da će se povećati na 25 odsto od 1. juna i nastaviti da važe dok se ne