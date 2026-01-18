Vaterpolisti Srbije pod pritiskom u večitom klasiku protiv Mađarske - pobeda vodi u polufinale (RTS 1, 20.30)

Vaterpolisti Srbije odigraće najvažniju utakmicu u drugoj fazi Evropskog prvenstva protiv selekcije Mađarske od 20.30 časova u "Beogradskoj areni", uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a. Tok susreta i najvažnija dešavanja možete da ispratite i našem Internet portalu.

Kalkulacije Srbije Ukoliko "delfini" žele da imaju sve u svojim rukama u poslednjem kolu protiv Crne Gore, moraju da pobede Mađare. Ako slave verovatno bi završili na prvom mestu. Ipak, ako Srbija doživi poraz, onda ne bi odlučivala o svojoj sudbini sama, već bi u poslednjem kolu morala da se nada pobedi Mađara nad Špancima kako bi otišla u polufinale sa drugog mesta - pod uslovom da pobedi Crnogorce. Postoji i kalkulacija da Španci dobiju Mađare, a da Srbija bude