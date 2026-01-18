Danas hitan sastanak ambasadora EU zbog Trampovih najava o carinama

BRISEL - Hitan sastanak ambasadora Evropske unije zakazan je za danas u Briselu, nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u subotu najavio da će uvesti carine na robu iz osam evropskih zemalja u vezi sa situacijom oko Grenlanda, javio je Rojters pozivajući se na diplomate EU.

Sastanak je organizovao Kipar, koji trenutno predsedava EU. Ambasadori 27 zemalja EU sastaće se na hitnom sastanku zbog eskalacije krize oko Grenlanda, a na takvim sastancima ambasadori obično pripremaju praktične mere za diskusiju na narednim ministarskim sastancima Saveta EU. Tramp je juče najavio uvođenje carina od 10 odsto u februaru Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj, koje će kasnije, kako je naveo, biti