Mandatar za sastav nove vlade RS Savo Minić predložio novi sastav vlade Srpske

BANJALUKA - Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić predložio je danas Narodnoj skupštini RS novi sastav vlade Republike Srpske u kojoj je petoro novih ministara u odnosu na prethodni saziv vlade.

Novi ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske biće Draga Mastilović, koji će na toj funkciji zameniti Sinišu Karana, prenosi RTRS. Za ministra privrede i preduzetništva predložen je Radenko Bubić, privrednik iz Kotor Varoša, koji će preuzeti funkciju od Vojina Mitrovića. Nedžad Ned Puhovac preuzeće dužnost ministra trgovine i turizma od Denisa Šulića, dok je Radan Ostojić predložen za ministra rada i boračko-invalidske zaštite