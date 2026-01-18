Stanković: Drugo polugodište sutra počinje regularno u svim školama u Srbiji

BEOGRAD - Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da će sutrašnji, prvi školski dan u drugom polugodištu početi regularno u svim školama na teritoriji Srbije.

"Po svim informacijama kojima mi raspolažemo, a mi smo formirali krizni štab u okviru Ministarstva prosvete koji koordinira rad sa školskim upravama i direktorima škola na teritoriji čitave Srbije, za sada, prvi školski dan će proteći regularno, neće biti prelaska na hibridni model učenja, gde se upotrebljava i onlajn nastava kao neka vrsta zamene za časove koji se organizuju prema modelu lice u lice", rekao je Stanković za RTS. Dodao je da je u tri opštine