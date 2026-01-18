Danas vrlo hladno, subjektivni osećaj hladnoće pogoršava i vetar!

Šabačke novosti pre 10 minuta
Danas vrlo hladno, subjektivni osećaj hladnoće pogoršava i vetar!

U nedelju vrlo hladno, posebno u košavskom području gde će duvati pojačana košava tj. jugoistočni i istočni vetar.

Ovo je hladna varijanta košave koja znatno povećava subjektivni osećaj hladnoće. Biće sunčano na severu Srbije i u centralnim i jugoistočnim predelima, a oblačno u Timočkoj Krajini i u prvom delu dana na jugozapadu i krajnjem jugu Srbije. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -9°C u Negotinu do -2°C na jugu Srbije, a maksimalna od -4°C u Negotinu do 4°C na jugozapadu i jugu Srbije. Uveče hladno. U ponedeljak vrlo hladno, posebno u košavskom
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar: Ujutro mraz, tokom dana do pet stepeni

Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar: Ujutro mraz, tokom dana do pet stepeni

Glas Šumadije pre 40 minuta
Nova tura sibirske zime! Smrzavaćemo se na ledenoj košavi, ekstremna hladnoća počinje tačno ovog datuma: Temperatura pada i do…

Nova tura sibirske zime! Smrzavaćemo se na ledenoj košavi, ekstremna hladnoća počinje tačno ovog datuma: Temperatura pada i do -15!

Blic pre 36 minuta
Sunčano, u košavskom području vetrovito, najviša dnevna temperatura 5 stepeni

Sunčano, u košavskom području vetrovito, najviša dnevna temperatura 5 stepeni

RTS pre 1 sat
Danas nas očekuje maglovito jutro, uz sunčane intervale u toku dana

Danas nas očekuje maglovito jutro, uz sunčane intervale u toku dana

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Vremenska prognoza za 18. januar: Niske temperature otežavaju otopljenje snega, oprez zbog poledice

Vremenska prognoza za 18. januar: Niske temperature otežavaju otopljenje snega, oprez zbog poledice

Mondo pre 2 sata
Vedro, vetrovito i vrlo hladno: Ujutro jak mraz, tokom dana oko 0 stepeni

Vedro, vetrovito i vrlo hladno: Ujutro jak mraz, tokom dana oko 0 stepeni

Telegraf pre 2 sata
RHMZ se hitno oglasio zbog ovih pojava u toku noći: Iz "Puteva Srbije" apelovali na dodatni oprez, ove deonice su najkritičnije…

RHMZ se hitno oglasio zbog ovih pojava u toku noći: Iz "Puteva Srbije" apelovali na dodatni oprez, ove deonice su najkritičnije

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošavaNegotin

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar: Ujutro mraz, tokom dana do pet stepeni

Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar: Ujutro mraz, tokom dana do pet stepeni

Glas Šumadije pre 40 minuta
Krstovdan: Običaji i verovanja koja se vezuju za praznik koji prethodi Bogojavljanju

Krstovdan: Običaji i verovanja koja se vezuju za praznik koji prethodi Bogojavljanju

N1 Info pre 20 minuta
Kraj raspusta! Neki od sutra u klupama, neki na onlajn nastavi: Na stolu 4 novine u novom polugodištu, a evo kada je sledeći…

Kraj raspusta! Neki od sutra u klupama, neki na onlajn nastavi: Na stolu 4 novine u novom polugodištu, a evo kada je sledeći raspust

Blic pre 51 minuta
Danas vrlo hladno, subjektivni osećaj hladnoće pogoršava i vetar!

Danas vrlo hladno, subjektivni osećaj hladnoće pogoršava i vetar!

Šabačke novosti pre 10 minuta
Jedna baka, tri kesice čipsa i lekcija o ljudskosti: Srbina u prodavnici hteli da oderu, a onda je usledio obrt

Jedna baka, tri kesice čipsa i lekcija o ljudskosti: Srbina u prodavnici hteli da oderu, a onda je usledio obrt

Blic pre 51 minuta