Danas vrlo hladno, subjektivni osećaj hladnoće pogoršava i vetar!

U nedelju vrlo hladno, posebno u košavskom području gde će duvati pojačana košava tj. jugoistočni i istočni vetar.

Ovo je hladna varijanta košave koja znatno povećava subjektivni osećaj hladnoće. Biće sunčano na severu Srbije i u centralnim i jugoistočnim predelima, a oblačno u Timočkoj Krajini i u prvom delu dana na jugozapadu i krajnjem jugu Srbije. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -9°C u Negotinu do -2°C na jugu Srbije, a maksimalna od -4°C u Negotinu do 4°C na jugozapadu i jugu Srbije. Uveče hladno. U ponedeljak vrlo hladno, posebno u košavskom