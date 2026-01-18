Evropski zvaničnici uznemireni zbog Trampove najave o uvođenju carina povodom Grenlanda

Evropski zvaničnici uznemireni zbog Trampove najave o uvođenju carina povodom Grenlanda

Evropski zvaničnici uznemireno su reagovali na objavu predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa da će ta zemlja uvesti dodatne carine zbog protivljenja uspostavljanju kontrole Vašingtona nad Grenlandom.

Nekoliko evropskih zemalja je u poslednjih par dana poslalo vojsku na Grenland, pod obrazloženjem da su tamo zbog obuke za bezbednost na Severnom polu. Tramp je objavio da će uvesti carine od dodatnih 10 odsto Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da će Kina i Rusija imati koristi od podela između SAD i Evrope, a ona je na društvenim mrežama navela da „ako je
