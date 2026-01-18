Košmarno poluvreme kobno po Megu, Plamer vodio Bosnu do pobede

Košarkaši Bosne savladali su kao domaćini Megu rezultatom 94:83 u meču 15. kola takmičenja u okviru grupe B ABA lige.

Mega je u prvom poluvremenu imala ogromnih problema sa izgubljenim loptama, a raspoloženi bek Bosne Alfonso Plamer obezbedio je ranu prednost domaćinu. Bosna je na poluvremenu imala i maksimalnih 25 poena prednosti, da bi u nastavku drastično anemičnije igrala u napadu, ali je uspela da odbrani već stečenu prednost. Predvodnici naleta Mege Bili su Asim Đulovič (18 poena), Bogoljub Marković (16 poena, 11 skokova, 3 ukradene lopte) i Samo Drezgić (15 poena, 5 skokova