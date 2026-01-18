Olga: Ljudi ne shvataju ili zaboravljaju ko je Venus – legenda je

Srpska teniserka Olga Danilović ponosna je na sebe posle velikog preokreta u prvom kolu Australijan opena.

Danilovićeva je okrenula 0:4 u trećem setu i savladala 45-godišnju Venus Vilijams. 6:7 (5-7), 6:3, 6:4. Na pitanje šta joj je prolazilo kroz glavu na 0:4, Olga odgovara: „Nisam mnogo razmišljala, nisam imala šta da izgubim i govorila sam sebi da igram poen po poen i – to je to. Teško je to postići, da ne razmišljam o bilo čemu drugom, ali to je bio jedini način. Uspela sam“. Strane novinare uglavnom je interesovao aspekt igranja sa legendom poput Venus,