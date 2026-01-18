Sabalenka sporo počela pa „počistila“ Francuskinju

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka bez većih poteškoća obezbedila je plasman u drugo kolo Australijan Opena.

Beloruskinja je na statru takmičenja bila bolja od 118. igračice sveta, Francuskinje Tiancoe Sare Rakotomabge rezultatom 6:4, 6:1 posle sat i 16 minuta igre. Prošlogodišnju finalistkinju u narednoj rundi očekuje duel sa kvalifikantkinjom iz Kine Žuksjan Bai, 697. na WTA listi, koja je napravila senzaciju protiv Anastasije Pavljučenkove – 6:4, 2:6, 7:6 (10). Francuskinja je mesto u glavnom žrebu obezbedila zahvaljujući specijalnoj pozivnici i meč sa Sabalenkom