Žreb se otvorio, ali Kecmanović je pao u maratonu!

Peti set, 4:4, više od tri i po sata igre. Spasao je Miomir Kecmanović pet brejk lopti, ali šestu nije i ubrzo je doživeo poraz na startu Australijan opena. Na kraju, posle tri sata i 54 minuta igre, bolji od Kecmanovića bio je Argentinac Tomas Ečeveri sa 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4. Neverovatno, ali istinito: Argentinac je na svoj servis osvojio čak 31 poen u nizu, uključujući poslednji gem u kojem je servirao za meč. Kecmanović je prošle godine igrao u trećem kolu,