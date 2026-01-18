AO - Žengu drama u američkom okršaju, do druge runde i Tijafo, Fučovič, Farija...

Američki teniser Fransis Tijafo plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 192. igrača sveta Australijanca Džejsona Kublera posle tri seta, 7:6, 6:3, 6:2.

Tijafo, 31. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i 13 minuta. On je četri puta oduzeo servis Kubleru, koji je napravio jedan brejk. Tijafo će u drugom kolu igrati protiv Argentinca Frančeska Komesanje, koji je ranije danas pobedio Amerikanca Patrika Kipsona 6:2, 6:3, 3:6, 6:3. U drugom kolu je i Marton Fučovič iz Mađarske, pobedom protiv Argentinca Kamila Uga Karabeljija 7:6, 6:1, 6:2. On će igrati protiv pobednika meča Aleksandra Bublika iz Kazahstana i