AO - Žengu drama u američkom okršaju, do druge runde i Tijafo, Fučovič, Farija...

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
AO - Žengu drama u američkom okršaju, do druge runde i Tijafo, Fučovič, Farija...

Američki teniser Fransis Tijafo plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 192. igrača sveta Australijanca Džejsona Kublera posle tri seta, 7:6, 6:3, 6:2.

Tijafo, 31. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i 13 minuta. On je četri puta oduzeo servis Kubleru, koji je napravio jedan brejk. Tijafo će u drugom kolu igrati protiv Argentinca Frančeska Komesanje, koji je ranije danas pobedio Amerikanca Patrika Kipsona 6:2, 6:3, 3:6, 6:3. U drugom kolu je i Marton Fučovič iz Mađarske, pobedom protiv Argentinca Kamila Uga Karabeljija 7:6, 6:1, 6:2. On će igrati protiv pobednika meča Aleksandra Bublika iz Kazahstana i
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Rusija u neverici: Evo šta se upravo desilo na Australijan openu

Rusija u neverici: Evo šta se upravo desilo na Australijan openu

Večernje novosti pre 24 minuta
Kakva ludnica na Australijan openu: Padanje u nesvest na terenu, a potom anonimus dobio apsolutnog favorita (foto/video)

Kakva ludnica na Australijan openu: Padanje u nesvest na terenu, a potom anonimus dobio apsolutnog favorita (foto/video)

Večernje novosti pre 55 minuta
Sabalenka sporo počela pa „počistila“ Francuskinju

Sabalenka sporo počela pa „počistila“ Francuskinju

Sport klub pre 2 sata
Kecmanović poražen u Australiji: „Trenutno mi tenis nije bitan“

Kecmanović poražen u Australiji: „Trenutno mi tenis nije bitan“

Sputnik pre 3 sata
Novak Đoković: Mogu da pobedim svakoga

Novak Đoković: Mogu da pobedim svakoga

Politika pre 2 sata
Mladić koji se ponosi slikom sa Novakom Đokovićem načinio senzaciju na startu Australijan opena

Mladić koji se ponosi slikom sa Novakom Đokovićem načinio senzaciju na startu Australijan opena

Danas pre 4 sati
Sabalenka gazi! Ubedljiv trijumf najbolje na planeti na startu Australijan opena!

Sabalenka gazi! Ubedljiv trijumf najbolje na planeti na startu Australijan opena!

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MelburnKazahstanMađarskaAustralija

Sport, najnovije vesti »

Sebastijan Polter novi fudbaler Partizana

Sebastijan Polter novi fudbaler Partizana

Danas pre 0 minuta
Saudijska Arabija prvi protivnik „orlova“ u martu: Srbiju možda čeka spektakularan prijateljski duel u drugoj utakmici!

Saudijska Arabija prvi protivnik „orlova“ u martu: Srbiju možda čeka spektakularan prijateljski duel u drugoj utakmici!

Hot sport pre 19 minuta
Manojlović: Spremni smo da damo 200 posto protiv Splićana; Ocokoljić: Iskusni su i imaju prednost u visini

Manojlović: Spremni smo da damo 200 posto protiv Splićana; Ocokoljić: Iskusni su i imaju prednost u visini

Morava info pre 19 minuta
Orao Milosavljev i austrijski reprezentativac Beloš sedam godina delili svlačionicu, u ponedeljak dele samo teren i želju da…

Orao Milosavljev i austrijski reprezentativac Beloš sedam godina delili svlačionicu, u ponedeljak dele samo teren i želju da pobede: Sudbina Srbije u rukama kuma

Dnevnik pre 0 minuta
Srbija dobila užasnu vest pred put u Portugal: Jezive povrede reprezentativke, propušta Evropskog prvenstvo

Srbija dobila užasnu vest pred put u Portugal: Jezive povrede reprezentativke, propušta Evropskog prvenstvo

Nova pre 19 minuta