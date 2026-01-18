Minić o izboru vlade Srpske: Ostajemo verni Dejtonskom sporazumu

Sputnik pre 4 sati
Minić o izboru vlade Srpske: Ostajemo verni Dejtonskom sporazumu

Izbor nove vlade deo je političkog procesa koji je zrelo i odgovorno planiran sa nosiocima svih važnih političkih funkcija u Republici Srpskoj, kojom se potvrđuje politička odgovornost i stabilnost, rekao je mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić.

,,Moja poruka građanima je da nećemo gubiti ni jedan jedini dan, da ništa neće biti dovedeno u pitanje i da nećemo dozvoliti bilo kojem faktoru da utiče na destabilizaciju procesa u Republici Srpskoj'', rekao je Minić predstavljajući na posebnoj sednici Narodne skupštine program rada, prenosi RTRS. Minić je istakao da je Republika Srpska nebrojeno puta dokazala da je otvoreno i demokratsko društvo i da je isključivo opredeljena za mir, stabilnost i suživot
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Počela posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske o izboru nove vlade

Počela posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske o izboru nove vlade

Danas pre 37 minuta
Više od rekonstrukcije – u Banjaluci u nekoliko sati ostavka jedne i izbor nove Vlade RS, mandatar isti

Više od rekonstrukcije – u Banjaluci u nekoliko sati ostavka jedne i izbor nove Vlade RS, mandatar isti

RTS pre 1 sat
Sednica o izboru nove vlade Republike Srpske: Mandatar Savo Minić predložio novi sastav vlade

Sednica o izboru nove vlade Republike Srpske: Mandatar Savo Minić predložio novi sastav vlade

Insajder pre 4 sati
Mandatar za sastav nove vlade RS Savo Minić predložio novi sastav vlade Srpske

Mandatar za sastav nove vlade RS Savo Minić predložio novi sastav vlade Srpske

RTV pre 4 sati
Savo Minić predstavio novu Vladu RS, promene na ključnim pozicijama i nova obećanja

Savo Minić predstavio novu Vladu RS, promene na ključnim pozicijama i nova obećanja

Blic pre 3 sata
Savo Minić predložio novu Vladu RS: Pet novih ministara u odnosu na prethodni saziv

Savo Minić predložio novu Vladu RS: Pet novih ministara u odnosu na prethodni saziv

Euronews pre 4 sati
"Ostajemo verni Dejtonskom sporazumu": Minić prokomentarisao sastav nove vlade Srpske

"Ostajemo verni Dejtonskom sporazumu": Minić prokomentarisao sastav nove vlade Srpske

Večernje novosti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaNECIzboriRegion

Balkan, najnovije vesti »

Počela posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske o izboru nove vlade

Počela posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske o izboru nove vlade

Danas pre 37 minuta
U telefonu pronašli 118 jezivih slika dece, optužen pedofil iz Trebinja, otkriven nakon dojave iz Amerike

U telefonu pronašli 118 jezivih slika dece, optužen pedofil iz Trebinja, otkriven nakon dojave iz Amerike

Kurir pre 22 minuta
"Kad si vatra svi hoće da te gase" Dajković uz harmonikaše proslavio napuštanje vlasti u Podgorici Zapalili vatromet, a na…

"Kad si vatra svi hoće da te gase" Dajković uz harmonikaše proslavio napuštanje vlasti u Podgorici Zapalili vatromet, a na torti stoje samo ove 3 reči (video)

Kurir pre 1 sat
Botunjani i danas blokirali kružni tok: "Cela Zeta stoji iza nas u borbi protiv izgradnje kolektora!"

Botunjani i danas blokirali kružni tok: "Cela Zeta stoji iza nas u borbi protiv izgradnje kolektora!"

Kurir pre 2 sata
Više od rekonstrukcije – u Banjaluci u nekoliko sati ostavka jedne i izbor nove Vlade RS, mandatar isti

Više od rekonstrukcije – u Banjaluci u nekoliko sati ostavka jedne i izbor nove Vlade RS, mandatar isti

RTS pre 1 sat