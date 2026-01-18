Minić o izboru vlade Srpske: Ostajemo verni Dejtonskom sporazumu

Izbor nove vlade deo je političkog procesa koji je zrelo i odgovorno planiran sa nosiocima svih važnih političkih funkcija u Republici Srpskoj, kojom se potvrđuje politička odgovornost i stabilnost, rekao je mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić.

,,Moja poruka građanima je da nećemo gubiti ni jedan jedini dan, da ništa neće biti dovedeno u pitanje i da nećemo dozvoliti bilo kojem faktoru da utiče na destabilizaciju procesa u Republici Srpskoj'', rekao je Minić predstavljajući na posebnoj sednici Narodne skupštine program rada, prenosi RTRS. Minić je istakao da je Republika Srpska nebrojeno puta dokazala da je otvoreno i demokratsko društvo i da je isključivo opredeljena za mir, stabilnost i suživot