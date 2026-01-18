U pančevačkoj Rafineriji počela proizvodnja naftnih derivata
Sputnik pre 48 minuta
Danas je počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu, a prvi evro dizel biće prodavan na pumpama od 27. januara, objavila je ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović.
"Posle skoro dva meseca pauze, danas je sa radom počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu! Gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji te će se evro dizel naći na pumpama od 27. januara", navela je Đedović Handanović na društvenim mrežama. Istakla je da je ponosna na to što je ispunjeno obećanje dato građanima. "Ponosna sam na kolege iz Vlade Srbije što smo diplomatskom borbom na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem