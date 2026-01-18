U Somboru otkriveno više od osam tona mesa nebezbednog za upotrebu

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru uhapšen je N. P. (2004), odgovorno lice privrednog društva ,,Mesokomerc“ iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i nedozvoljena trgovina.

Akciju se izvršili pripadnici MUP-a u Somboru u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala. Policijski službenici su, pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, zatekli neregistrovan objekat za preradu mesa i proizvodnju mesnih prerađevina, u kojem je pronađeno oko 7,8 tona mesa i mesnih proizvoda bez potrebne dokumentacije, dokaza o poreklu i obaveznog pregleda nadležnog organa. Prethodno je, u prodajnom