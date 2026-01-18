Oni su najslabija reprezentacija regiona u vaterpolu na ovom EP, Malta ih srušila u borbi za 13. mesto

Vaterpolo reprezentacija Slovenije poražena je i drugi put u dva meča i porazom se oprostila od Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni.

Malta je bila bolja od najslabije balkanske selekcije na šampionatu 14:13. Slovenci su u preliminarnoj fazi ubedljivo izgubili od Hrvatske, Grčke i Gruzije, a zatim posle penala bili bolji od Slovačke, ali i na isti način su poraženi od Izraela. Sada ih je poraz najverovatnije gurnuo ka konačnom petnaestom mestu, ali i dalje imaju teoretske šanse da budu i četrnaesti na kraju. Slovenija je u rezultatskoj klackalici više puta vodila protiv Malte, ali je u poslednjoj