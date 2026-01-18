Piton joj legao na grudi u snu, od ovog prizora žena se zaledila: Ko zna šta bi bilo da nije postupila ovako

Rejčel Blur iz Brizbejna u Australiji tokom noći se probudila i osetila nešto teško na grudima.

Ispostavilo se da je u pitanju australijski piton – zmija koja živi u priobalnim oblastima kontinenta i hrani se malim životinjama, uglavnom pticama. Tokom noći Rejčel je osetila da joj je nešto na grudima, pa je pružila ruku misleći da je njen pas. Brzo je shvatila da to nije životinja koju poznaje. Njen suprug je upalio lampu da vidi šta se dešava, i šok je bio neverovatan – žena je pomazila zmiju. Svoju suprugu je zamolio da se ne pomera, naglasivši joj da joj