Vaterpolisti Srbije igraju protiv Mađarske, Dedović poručio: "Manda je najbolji na svetu, ogroman plus..."

Vaterpolista Srbije Nikola Dedović rekao je pred meč protiv Mađarske da je za "delfine" najvažnije da odigraju dobro u odbrani.

Izabranici Uroša Stevanovića su u petak uveče pobedili Francusku (14:10), a sutra od 20 i 30 igraju protiv Mađarske. Na tebeli polufinalne grupe E Mađarska je prva sa devet bodova, a Srbija druga sa osam, a s obzirom da u polufinale idu dve prvoplasirane selekcije, jasno je da utakmica ima ogroman značaj. - Odigrali smo jako dobro protiv Francuske. Fizički zahtevna utakmica. Oni su podmalili tim. Ispoštovali smo dogovor koji smo pripremili i odigrali kako smo