Velika senzacija na Australijan openu: Kvalifikant počistio favorita

Večernje novosti pre 3 sata
VEĆ su navijači dobili senzaciju na Australijan openu.

FOTO: Tanjug/AP Apsolutni favorit i 22. igrač sveta Flavio Koboli poražen je 3:0 (7:6, 6:4, 6:1) od Artura Ferija. Ništa to čudno ne bi bilo da Britanac trenutno nije 185. igrač na ATP listi, a do glavnog žreba došao je kroz kvalifikacije, a do turnira u Melburnu nastupio je još samo na prošlogodišnjem Vimbldonu u glavnom žrebu. Koboli je odigrao vrlo loš meč koji je izgubio za samo dva sata i 10 minuta. Malo ko je mogao da pretpostavi da Feri može ozbiljnije da
