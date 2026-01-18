Narodna skupština Republike Srpske usvojila ostavku Save Minića

Vesti online pre 58 minuta  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Narodna skupština Republike Srpske usvojila ostavku Save Minića

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas ostavku Save Minića na funkciju predsednika Vlade Srpske.

Po okončanju 29. posebne sednice, trebalo bi da zaseda Kolegijum skupštine o održavanju još jedne sednice – o izboru nove Vlade Republike Srpske, prenela je RTRS. Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavestila da će ponovo biti predložen za mandatara. Minić je saopštio u subotu predlog sastava nove vlade u kojoj je pet novih ministara. Resor rada i boračko-invalidske zaštite trebalo bi da
