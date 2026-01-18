Ministar Stanković: Otvoreno i glasno razmišljamo o ideji skraćenja časova na 30 minuta

Vreme pre 4 sati
Ministar Stanković: Otvoreno i glasno razmišljamo o ideji skraćenja časova na 30 minuta

„Otvoreno i glasno razmišljamo o skraćenju školskih časova. Mislim da postoji neka vrsta psihološkog opravdanja“, kaže ministar prosvete Dejan Vuk Stanković

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da se razmatra predlog skraćenja časova na 30 minuta i zabrana korišćenja mobilnih telefona u školama. Predlog skraćenja dužine trajanja školskog časa pojavio se zbog problema sa koncentracijom učenika. „U ovom trenutku mi o toj ideji, da budem najprecizniji, otvoreno i glasno razmišljamo. Mislim da postoji neka vrsta psihološkog opravdanja. To je da upravo pod uticajem ovih novih tehnologija imate fenomen difuzne pažnje.
Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteDejan Vuk Stanković

