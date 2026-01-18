Danas je zimski Krstovdan – veruje se da ako je oblačno, zima će biti bogata snegom

Srpska pravoslavna crkva obeležava zimski Krstovdan, kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi.

Prema tradiciji, u srpskoj crkvi i narodu dan krštenja prvih hrišćana poznat je kao zimski Krstovdan, kada se proslavljaju Sveti Teopemt i Teona. Praznik se vezuje za Bogojavljenje i krštenje Isusa Hristosa, kao i za dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, koji ga je krstio u reci Jordanu. Krstovdan se slavi uvek uoči Bogojavljenja i spada u nepokretne praznike. U kalendaru nije obeležen crvenim slovom, za razliku od Krstovdana koji se slavi 27. septembra kao