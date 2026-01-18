Danas je zimski Krstovdan – veruje se da ako je oblačno, zima će biti bogata snegom

Zoom UE pre 1 sat
Danas je zimski Krstovdan – veruje se da ako je oblačno, zima će biti bogata snegom

Srpska pravoslavna crkva obeležava zimski Krstovdan, kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi.

Prema tradiciji, u srpskoj crkvi i narodu dan krštenja prvih hrišćana poznat je kao zimski Krstovdan, kada se proslavljaju Sveti Teopemt i Teona. Praznik se vezuje za Bogojavljenje i krštenje Isusa Hristosa, kao i za dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, koji ga je krstio u reci Jordanu. Krstovdan se slavi uvek uoči Bogojavljenja i spada u nepokretne praznike. U kalendaru nije obeležen crvenim slovom, za razliku od Krstovdana koji se slavi 27. septembra kao
Otvori na zoomue.rs

Povezane vesti »

Danas je Krstovdan

Danas je Krstovdan

Pirotske vesti pre 21 minuta
Danas je zimski Krstovdan

Danas je zimski Krstovdan

Stav.life pre 1 sat
Kada i kako se zamišlja želja za Bogojavljenje? Veruje se da se tačno u ovo vreme otvaraju nebesa

Kada i kako se zamišlja želja za Bogojavljenje? Veruje se da se tačno u ovo vreme otvaraju nebesa

Mondo pre 51 minuta
SPC danas obeležava zimski Krstovdan – praznik uoči Bogojavljenja

SPC danas obeležava zimski Krstovdan – praznik uoči Bogojavljenja

RTK pre 1 sat
Zimski Krstovdan – običaji i verovanja koja se vezuju za ovaj praznik

Zimski Krstovdan – običaji i verovanja koja se vezuju za ovaj praznik

Glas Zaječara pre 1 sat
Kakvo je vreme na Krstovdan, takva će biti cela godina

Kakvo je vreme na Krstovdan, takva će biti cela godina

Vesti online pre 2 sata
Krst na Krstovdan otkriva kakva nas godina čeka: Ovo danas obavezno uradite da se zaštitite od neprijatelja i grehova

Krst na Krstovdan otkriva kakva nas godina čeka: Ovo danas obavezno uradite da se zaštitite od neprijatelja i grehova

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Snegkrstovdan

Vojvodina, najnovije vesti »

Prošle godine asfaltirano 155 ulica u 26 mesnih zajednica

Prošle godine asfaltirano 155 ulica u 26 mesnih zajednica

NoviSad.com pre 1 minut
Danas je Krstovdan

Danas je Krstovdan

Pirotske vesti pre 21 minuta
Inicijativa „Zasadi svoj trag“: Da li je na pomolu novi model pošumljavanja Vojvodine? Inicijativa "Zasadi svoj trag"

Inicijativa „Zasadi svoj trag“: Da li je na pomolu novi model pošumljavanja Vojvodine? Inicijativa "Zasadi svoj trag"

Volim Zrenjanin pre 26 minuta
Delovi Novog Sada i Sremske Kamenice u ponedeljak bez struje

Delovi Novog Sada i Sremske Kamenice u ponedeljak bez struje

Radio 021 pre 1 sat
Ne kupuj – udomi: Šmizla čeka svoj prvi pravi dom – Zelene šape Zrenjanin ❤️ Udomi Šmizlu

Ne kupuj – udomi: Šmizla čeka svoj prvi pravi dom – Zelene šape Zrenjanin ❤️ Udomi Šmizlu

Volim Zrenjanin pre 1 sat